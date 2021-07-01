Суд Москвы признал незаконной работу Telegram-бота, где можно найти личные данные людей

Московский суд признал незаконной работу Telegram-бота, где можно найти личные данные людей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Таганский районный суд Москвы признал незаконной работу Telegram-бота "Глаз Бога", где можно найти личную информацию о людях. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

- Информация, распространяемая посредством сети Интернет на этом ресурсе, а равно и ее распространение иными интернет-ресурсами признаются информацией, обрабатываемой с нарушением законодательства РФ в области персональных данных, — цитирует Гуринчук ТАСС.

Она добавила, что решение суда является основанием для включения интернет-ресурса в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.

Ранее Лига безопасного интернета обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить социальную сеть TikTok из-за контента о суициде, наркотиков и оскорблении чувств верующих. Организация призвала ведомство принять меры. Например, замедлить трафик, как это было с Twitter.