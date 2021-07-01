В Москве выпустили экстренное предупреждение из-за ливня и сильного ветра Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве в четверг, 1 июля, выпустили экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. В ближайшие один-два часа и до конца суток в столице ожидается кратковременный дождь, а местами сильный, гроза, ливень, при шквалистом усиление ветра до 15 метров в секунду. Об этом предупреждает МЧС России.

«До конца суток 01 июля на территории г. Москвы местами ожидается кратковременный дождь, местами сильный, гроза, ливень. При грозе шквалистое усиление ветра до 15 м/с», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В МЧС просят граждан сохранять бдительность, при управлении автомобилем рекомендуют значительно снизить скорость на дорогах и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать обгонов, перестроений, опережений, парковаться вдали от деревьев.

Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Напомним, в Москве 28 июня выпало до 70 процентов месячной нормы осадков. Эксперт объяснил, что сильные дожди в столице вызваны перепадом температур, который возник на стыке очень жаркой и холодной воздушной массы.