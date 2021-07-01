Песков: у Кремля нет "розовых очков" по поводу улучшения отношений России и США

Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет "розовых очков" по поводу улучшения отношений России с США Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что у Кремля нет "розовых очков" и ожиданий, что США отступятся от своей недружественной линии в адрес России.

- Что выйдет из этого конструктивного характера женевских переговоров, мы пока не понимаем. Мы не склонны носить "розовые очки", — сказал официальный представитель Кремля в интервью "Первому каналу".

Власти России понимают, что Соединенные Штаты Америки не отступятся от своей линии, которая достаточно недружественная в отношении России, добавил Дмитрий Песков.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден не говорили в унисон на встрече в Женеве, однако тон разговора был конструктивным. Официальный представитель Кремля отметил, что никакого менторства с американской стороны на переговорах не было, поскольку Путиным так говорить невозможно.