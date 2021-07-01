Песков: стремление Киева в НАТО может усилить напряжённость между Россией и Украиной

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стремление Украины в НАТО может перечеркнуть перспективы нормализации отношений между Москвой и Киевом, а также усилить напряжённость между странами. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Устремление [Украины] в сторону НАТО наоборот может добавить больше нестабильности всему европейскому континенту. Фактически, может перечеркнуть перспективы к нормализации отношений между Россией и Украиной и добавить изрядно напряженности по всему периметру наших границ», - заявил представитель Кремля в интервью Первому каналу.

Песков указал на то, что Украина является несамостоятельным государством, отметив, что эта страна находится под прямым влиянием напряженности по всему периметру границ России. По его словам, для российского президента Владимира Путина это «является очень большой, глубокой обеспокоенностью».

Напомним, ранее российский лидер жестко раскритиковал планы Киева по вступлению в НАТО. Путин заявил, что для Москвы это станет неприемлемой «красной линией», поскольку тогда время подлета американских ракет до российской столицы может сократиться вдвое.