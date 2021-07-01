Песков ответил на слова Зеленского о том, что русские и украинцы - не один народ

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Над российским парламентом развивался и дальше будет развиваться российский триколор. Таким образом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что если бы русские и украинцы были одним народом, над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг:

Представитель Кремля назвал большой трагедией то, что Украина выращивает молодое поколение в духе ненависти к русским. По его словам, это будет разрушительным для самой незалежной.

«Над Государственной думой развевался и будет дальше развеваться все-таки российский триколор», - заявил пресс-секретарь президента РФ в интервью Первому каналу в ответ на просьбу оценить высказывание украинского лидера.

Напомним, во время прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что не считает украинский народ недружественным, отметив, что для него украинцы и русские являются одним народом. В свою очередь Зеленский, комментируя высказывания российского коллеги, высказал противоположное мнение.