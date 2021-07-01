Песков: инцидент с Чехией трудно поддается анализу с точки зрения здравого смысла Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Инцидент с Чехией трудно поддается анализу с точки зрения здравого смысла в рамках легитимной лексики. Такое заявление сделал пресс - секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«История с Чехией – она вообще трудно поддается анализу с точки зрения здравого смысла, и очень сложно ее комментировать, оставаясь в рамках легитимной лексики», - заявил представитель Кремля в эфире Первого канала, отметив, что «объяснить это невозможно».

Напомним, отношения между Прагой и Москвой ухудшились после того, как в середине апреля этого года Чехия заявила о высылке из страны 18 российских дипломатов, обвинив российских разведчиков в причастности к взрывам на оружейных складах в деревне Врбетице в 2014 году. В ответ российская сторона выслала 20 сотрудников чешского посольства.