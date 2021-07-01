Кремль: пока система QR-кодов работает не должным образом

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

На сегодняшний день система QR-кодов работает не должным образом. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Есть ли трудности с получением QR-кодов? Да, они есть, да, система работает пока, наверное, не должным образом», - заявил представитель Кремля в интервью Первому каналу, выразив уверенность, что ситуация нормализуется в течение недели.

Напомним, с понедельника, 28 июня, в Москве начали действовать QR-коды, которые необходимо предъявить в кафе, ресторанах и на массовых мероприятиях с численностью не более 500 человек.

В день начала действия этой системы в Оперштабе столице сообщили, что около 2,5 миллионов жителей Москвы успели получить QR-коды для посещения ресторанов и мероприятий за первые три дня. Кроме того, за это время было оставлено 19 тысяч обращений в техподдержку портала mos.ru из-за сложностей с получением кода, из них примерно 9 тысяч были связаны с поиском цифрового сертификата после вакцинации от коронавируса, и около 10 тысяч – по итогам заболевания в течение последних шести месяцев.