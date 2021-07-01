Кремль: Россию не беспокоит рост Китая, она не претендует на мировую гегемонию

В Кремле заявили, что Россию не беспокоит рост Китая, она не претендует на мировую гегемонию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россию не беспокоит рост Китая, так как она не претендует на мировую гегемонию.

- Вы совершенно правильно отметили, что, да, Америку беспокоит рост Китая. Но кого может беспокоить рост Китая? Только того, кто претендует на ту самую мировую гегемонию, — сказал пресс-секретарь российского лидера в интервью "Первому каналу".

Он добавил, что Россия не претендует на такую роль, поэтому развитие Китая ее не беспокоит.

Песков рассказал, что во время саммита российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена тема Китая не затрагивалась, однако тема соперничества Вашингтона и Пекина "витала в воздухе".

Ранее Дмитрий Песков отметил, что у Кремля нет "розовых очков" и ожиданий, что США отступятся от своей недружественной линии в адрес России. Мы не склонны носить "розовые очки", добавил официальный представитель Кремля.