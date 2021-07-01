Песков: жесткие меры необходимы при вспышке коронавируса в России Фото: Светлана Макеева

Вспышка коронавирусной инфекции в Москве и в России в целом диктует необходимость жестких мер. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, назвав жизнь и здоровье граждан абсолютным приоритетом.

«Очередная вспышка коронавируса, очередная вспышка пандемии в Москве и в Российской Федерации в целом диктует необходимость жестких мер, потому что жизнь и здоровье россиян - это абсолютный приоритет», - заявил представитель Кремля в интервью Первому каналу в четверг.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в России за минувшие сутки выявили 23 543 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Заражения зарегистрировали во всех 85 российских регионах. За сутки также зафиксировали 672 летальных исхода, и полностью выздоровели 16 928 человек. Таким образом, по состоянию на четверг, 1 июля, общее число заболевших COVID-19 за все время пандемии в стране возросло до 5 538 142 человек. Жертвами вируса стали 135 886 заразившихся, а выздоровели 5 017 321 пациентов.