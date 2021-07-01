Ярослав Кузьминов покинет пост ректора Высшей школы экономики

Ярослав Кузьминов. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов принял решение о том, чтобы оставить свой пост.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в вузе, Кузьминов собирается занять должность научного руководителя, а новый ректор может быть назначен российским правительством в ближайшее время.

Утоняется, что уход Кузьминов планировал давно. «Заявил о добровольном решении сосредоточиться на научной работе на заседании ученого совета ВШЭ», - приводит издание сообщение источника в вузе.

Ярослав Кузьминов - один из основателей Высшей школы экономики, возглавлявший этот университет на протяжении 28 лет. ВШЭ была основана в Москве в 1992 году, тогда Кузьминов стал самым молодым руководителем федерального вуза в России.

В прошлом году ВШЭ заняла 41-е место в рейтинге молодых вузов, который подготовило британское издание Times Higher Education (THE) и увеличила свою позицию на 20 строчек.