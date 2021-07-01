В России введена уголовная ответственность за организацию работы нежелательных НПО

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за организацию деятельности иностранных или международных неправительственных организаций (НПО), признанных нежелательными на российской территории, а также за участие в таких структурах и сбор средств для них.

За такое правонарушение предусмотрен штраф от 300 до 500 тысяч рублей, а при повторном нарушении до 4 лет лишения свободы, при финансировании нежелательной организации грозит от 1 до 5 лет колонии, за организацию ее деятельности в России - от 2 до 6 лет.

За нарушение данного запрета за пределами России предусмотрена административная ответственность.

Как уточняется, от уголовной ответственности будут освобождены те, кто добровольно прекратил участие в деятельности нежелательной организации или помогал пресечь ее работу.

Напомним, ранее глава государства подписал закон о запрете россиянам и российским организациям участвовать в деятельности нежелательных в России неправительственных организаций и за пределами страны.