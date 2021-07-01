Ракета-носитель "Союз-2.1б" с британскими спутниками связи стартовала с космодрома Восточный Фото: Shutterstock

В четверг, 1 июля, ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Восточный.

Разгонный блок «Фрегат» со спутниками отделился от третьей ступени ракеты примерно через девять минут. Выведение аппаратов займет около четырех часов.

Это восьмой запуск британских спутников связи OneWeb, который должен довести количество космических аппаратов на орбите до 254. Как сообщили в компании, этот запуск позволит обеспечить связь всем регионам к северу от 50 градусов северной широты. На головной обтекатель нанесли памятную надпись «Привет, Северный полюс».

Первые шесть спутников британской компании отправились на орбиту на ракете «Союз-СТ» с космодрома Куру еще в феврале 2019 года. С Байконура в феврале прошлого года были выведены 34 спутника, и еще столько же в конце марта того же года. Впервые с космодрома Восточный аппараты OneWeb запустили в декабре 2020 года. Тогда в космос направили 36 спутников. Затем запуски по программе с космодрома Восточный состоялись в конце марта, апреля и мая текущего года.