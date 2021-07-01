В Швеции впервые за 14 лет убили полицейского Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Швеции впервые за 14 лет застрелили сотрудника полиции. Мужчине было около 30 лет, сообщило шведское издание Aftonbladet.

Трагедия произошла в Гетерборге в среду, 30 июня 2021. В момент выстрела полицейский разговаривал с двумя людьми в районе Бископсгорден. Он получил тяжелые ранения и скончался в ту же ночь.

Уточняется, что погибший начал службу в правоохранительных органах относительно недавно. В Бископсгордене он находился вместе со своим коллегой, выполняя рядовое задание. Пока полиции не удалось установить возможного преступника. Также ничего неизвестно о мотивах нападавшего.

Последнее убийство полицейского в Швеции произошло в 2007 году.

Как писал сайт kp.ru, в мае 2021 во Франции вооруженный мужчина несколько раз выстрелил в жандармов.

Ранее сотрудник полиции застрелил 15-летнюю темнокожую девочку в американском городе Колумбус.