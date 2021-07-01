Новым научным руководителем ВШЭ избран Ярослав Кузьминов

Ярослав Кузьминов. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов принял решение о том, чтобы оставить свой пост, и займёт должность научного руководителя.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в вузе, Кузьминов планировал свою отставку давно, и теперь собирается занять должность научного руководителя, а новый ректор может быть назначен правительством России в ближайшее время.

«Займет должность научного руководителя … Заявил о добровольном решении сосредоточиться на научной работе на заседании ученого совета ВШЭ», - приводит издание заявления источника в вузе.

Ярослав Кузьминов является одним из основателей Высшей школы экономики. Он возглавлял этот университет на протяжении 28 лет. Напомним, ВШЭ была основана в Москве в 1992 году, тогда Ярослав Кузьминов стал самым молодым руководителем федерального вуза в России.