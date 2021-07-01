Видео запуска ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Восточный опубликовали в сети Фото: Shutterstock

В четверг, 1 июля, ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный. На ее борту находился разгонный блок «Фрегат» и 36 британских спутников связи OneWeb. Видео запуска опубликовали в сети.

Как писал сайт kp.ru, ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный в 15:48 по московскому времени. Разгонный блок «Фрегат» со спутниками отделился от третьей ступени ракеты примерно через девять минут. Выведение аппаратов на орбиту займет примерно четыре часа.

На данный момент это уже восьмой запуск британских спутников связи OneWeb. Этот пуск должен довести количество космических аппаратов на орбите до 254. Как сообщили в британской компании, сегодняшний запуск позволит обеспечить связь всем регионам к северу от 50 градусов северной широты. В связи с этим на головной обтекатель нанесли памятную надпись «Привет, Северный полюс».