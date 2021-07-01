Российские дипломаты планируют посетить в Минске Сапегу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские дипломаты намерены посетить задержанную в Минске россиянку Софию Сапегу, сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова напомнила, что российский консул посещал девушку в СИЗО КГБ Белоруссии, когда Сапега находилась под стражей. По словам дипломата, консулы вновь планируют посетить ее в ближайшее время, этот вопрос находится в повестке российско-белорусских контактов.

Напомним, 25 июня 2021 года Сапегу перевели под домашний арест. Как рассказал отчим Софии Сергей Дудич, сейчас девушка находится в съемной квартире и живет одна. По словам мужчины, родителей крайне удивила эта новость.

В тот же день под домашний арест был отправлен создатель Telegram-канал NEXTA Роман Протасевич, задержанный в Минске вместе с Сапегой.

София Сапега и Роман Протасевич были задержаны 23 мая 2021 в аэропорту белорусской столицы после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair. Они обвиняются в разжигании расовой, национальной и социальной розни. Статья предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Сайт kp.ru писал, почему Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест в Белоруссии.