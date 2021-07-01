Тимошенко предрекла Украине потерю 72% территорий из-за нового закона о рынке земли

Юлия Тимошенко. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина потеряет 72 процента своей территории из-за нового закона о рынке земли, который вступил в силу в четверг, 1 июля. Так считает лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Как отметила политик, новый закон позволит банкам с иностранными инвестициями владеть сельскохозяйственными угодьями и хищнически эксплуатировать их.

«С землей позволено вести себя как вандалам - снимать верхний слой черноземов. Государство полностью исключается из любых функций, которые контролируют ее использование, запрещается любой экологический контроль… С 1 июля наша земля, 72% территории Украины, начинает уходить», - заявила лидер партии «Батькивщина».

По словам Тимошенко, новый закон нарушает по меньшей мере 22 статьи конституции Украины и забирает у фермеров право постоянного пользования сельхозугодьями.

Напомним, ранее, комментируя этот закон, Тимошенко заявила, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда решили «распродать землю» страны. Она назвала это «трагическим временем», отметив, что иностранным банкам разрешили владеть сельскохозяйственными землями незалежной и без согласований снимать верхние слои чернозема.