В российской армии началась ревакцинация от коронавируса Фото: Виталий Невар/ТАСС

В Вооруженных силах России стартовала ревакцинация от коронавируса, рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ.

Ревакцинация будет проходить среди военнослужащих всех категорий, которые прошли полный курс вакцинации до 1 января 2021 года. Кроме того, повторно привьют членов семей военнослужащих, а также федеральных государственных гражданских служащих, гражданский персонал Минобороны и военных пенсионеров.

В российской армии был сформирован коллективный иммунитет, чему способствовала массовая иммунизация военнослужащих, добавили в ведомстве.

Как писал сайт kp.ru, массовая вакцинация от COVID-19 началась в Вооруженных силах РФ в конце ноября 2020 года. К середине апреля 2021 полный курс вакцинации прошли более 400 тысяч военных.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российских призывников привьют от коронавируса к середине июля 2021 года.