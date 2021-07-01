Захарова: Маневры нидерландского фрегата в Черном море – сознательная провокация

Захарова назвала маневры нидерландского Нидерландов в Черном море – сознательная провокация Фото: кадр из видео

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сознательной провокацией маневры фрегата Evertsen ВМС Нидерландов в Черном море.

«Опасное маневрирование нидерландского фрегата было также сознательной провокацией», – заявила дипломат во время брифинга.

Как отметила Захарова, российские истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24 действовали в полном соответствии с международными правилами. Она подчеркнула, что Москва сочтет «недобросовестными вбросами» любые попытки неправильной интерпретации действий российских военных.

По словам представителя МИД РФ, Нидерланды не представили никаких доказательств агрессии со стороны России. Захарова также обратила внимание, что инцидент с Evertsen произошел на следующий день после захода в российские территориальные воды британского эсминца Defender.

«Трудно отказать себе в удовольствии подчеркнуть, что нидерландская сторона действовала скоординированно как по линии НАТО, так и непосредственно в контакте с британскими партнерами», – отметила она.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что нидерландское судно Evertsen, находясь в нейтральных водах акватории, резко изменило свой курс и начало движение в направлении Керченского пролива. Российские истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24 подняли в воздух, чтобы не допустить нарушения государственной границы РФ.

Как писал сайт kp.ru, Минобороны Нидерландов заявило, что истребители РФ якобы создали «небезопасную ситуацию» в Черном море, «летая слишком близко к голландскому фрегату».