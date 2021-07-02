Состояние здоровья певицы МакSим: свежие новости на 2 июля 2021 года

МакSим, все еще находится в больнице Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Марина Абросимова, известная людям под псевдонимом МакSим, все еще находится в больнице. Врачи спасают артистку от 80% поражения легких. Несколько дней назад женщину перевели с аппарата ИВЛ на систему ЭКМО (искусственное сердце и легкие). Больше двух недель пациентка находится в медикаментозной коме. Мы собрали свежие новости о состоянии здоровья певицы МакSим на 2 июля 2021 года.

Люди из окружения артистки новой информации СМИ не дают. Последний раз ее концертный директор заявляла, что с МакSим работают лучшие врачи.

Накануне СМИ узнали официальный диагноз певицы. Это "двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелой степени". Врач-пульмонолог Сергей Пурясев рассказал kp.ru ,что под эти словами понимают тотальное поражение легочной ткани. Медик добавил, что подобный диагноз не является редкостью для людей с алкогольной зависимостью. Как известно, с этой напастью МакSим боролась не один год.

Между тем, налоговая служба еще в мае заблокировала банковские счета певицы. Артистка является индивидуальным предпринимателем, но в последнее время не отчитывалась в контролирующие органы. Все операции и переводы временно приостановлены.

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