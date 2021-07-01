Мария Захарова: США заигрались в цензоров интернета

Захарова заявила, что США заигрались в цензоров интернета Фото: Михаил ФРОЛОВ

Блокировав сайты Иранского союза исламского радио и телевидения, США забыли о своих обязательствах в сфере прав человека, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отметила дипломат во время брифинга, циничные действия Вашингтона переходят все границы и создают впечатление, что в США просто заигрались в цензоров интернета». Она подчеркнула, что «крупнейшие американские IT-корпорации вопреки своим уставам лишают целые страны и целые народы возможности заявить свою позицию миру»

Представитель российского МИД призвала власти США и IT-компании прекратить «политически мотивированные блокировки» иранских сайтов, которые происходят в интересах «одной группы вашингтонской элиты». Захарова добавила, что сложившуюся ситуацию однозначно должен оценить спецпосланник генерального секретаря ООН по цифровому сотрудничеству.

В конце июня 2021 Минюст США заблокировал 33 сайта, в числе которых были и используемые Иранским союзом исламского радио и телевидения порталы. Ограничения были введены из-за якобы нарушений американских санкций: поскольку союз признан в США особо секретной организацией, он не может пользоваться услугами в области работы с доменами и сайтами без разрешения Минфина Соединенных Штатов. Блокировке подверглись в частности сайты Press TV и Al Alam.

Как писал сайт kp.ru,ранее Facebook заблокировал около 530 учетных записей российских пользователей в Instagram. Роскомнадзор направил письмо с требованием объяснить причины блокировки, а также предоставить списки аккаунтов, к которым был ограничен доступ. Позже стало известно о блокировке Facebook доступа к информационным материалам нескольких российских СМИ. Роскомнадзор потребовал восстановить доступ.