Умерла Наталья Смирнова, актриса, сыгравшая Дусю-Агрегат в сериале «Счастливы вместе»

Умерла актриса Наталья Смирнова, сыгравшая Дусю-Агрегат в сериале «Счастливы вместе» Фото; кадр из фильма "Сильнее судьбы"

Умерла Наталья Смирнова, российская актриса, известная по роли Дуси-Агрегат в сериал «Счастливы вместе». Она скончалась на 61 году, сообщил ее друг, журналист Олег Перанов.

Смирнова умерла от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Актрисы не стало в 10:30 по московскому времени, передает «Московский комсомолец».

Наталья Смирнова в 1982 году окончила Заочный народный университет искусств, после чего играла в Театре Наций и в театре «Современник». За свою карьеру она сыграла более чем 90 эпизодических ролей в таких сериалах как «Счастливы вместе», где исполнила роль Дуси-Агрегат, «Дочки-матери», «След», «Маргоша», «Каменская», «Склифосовский» и другие.

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