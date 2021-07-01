В Госдуме отреагировали на закон о «коренных народах Украины»: Киев вычеркнул 20 млн русских из истории

В Госдуме отреагировали на закон о «коренных народах Украины» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой прокомментировал закон о «коренных жителях Украины», принятый республикой в четверг, 1 июля. В своем Telegram-канале парламентарий заявил, что своим решением Киев «вычеркнул 20 миллионов русских из истории».

Как отметил Толстой, Россия уже направила в ПАСЕ протест в связи с принятием закона. По словам вице-спикера Госдумы, осуждение Москвы поддержали депутаты из Сербии, Армении, Венгрии и Молдавии.

«Действия украинских депутатов, радостно кричащих о принятом законе, не могут быть оставлены без ответа…Что же до засевших в Верховной раде откровенных нацистов, которых привела к власти и покрывает Европа, то своим решением о вычеркивании из истории 20 миллионов русских людей они ведут к повторению событий второй четверти XX века», – написал Толстой.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 1 июля, Верховная рада приняла закон о «коренных народах Украины», в перечень которых не включены русские. В законе говорится о том, что коренной народ Украины - это автохтонная этническая общность, сформированная на территории Украины, которая является носителем самобытного языка и культуры, а также имеет социальные, культурные, традиционные или представительные органы, осознает себя коренным народом страны.

Во время прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что не считает украинский народ недружественным, отметив, что для него украинцы и русские являются одним народом.