Российский политолог облил водой украинского журналиста на съемках программы «60 минут»

Российский политолог облил водой украинского журналиста на съемках «60 минут» Фото: кадр из видео

В студии телепередачи «60 минут» произошел конфликт между российским политологом Андреем Сидорчиком и украинским журналистом Дмитрием Галкиным.

Во время рекламной паузы Сидорчик внезапно подошел к Галкину, схватил стакан с водой и облил ею оппонента. Видео инцидента опубликовал в своем Telergram-канале ведущий программы «60 минут» Евгений Попов.

По его словам, все произошло мгновенно. После случившегося обоих участников конфликта попросили покинуть студию. Как выяснилось позже, столь эмоциональную реакцию у Сидорчика вызвали слова Галкина, назвавшего российского эксперта фашистом.

Это не первый скандал в студии программы «60 минут». Так, в 2019 году украинский эксперт Александр Семченко покинул студию после того, как российский политолог Николай Платошкин поддержал решение вернуть украинское гражданство экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили.

В том же году во время эфира программы «Кто против» телеведущий Владимир Соловьев выгнал украинского журналиста Всеволода Непогодина из студии за слова о Степане Бандере.