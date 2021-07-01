На Украине заявили о нехватке денег на водную блокаду Крыма Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Капитальная дамба, возводимая Украиной на 107-м километре Северо-Крымского канала с целью водной блокады Крыма, построена только на 80%, поскольку у Киева нет денег на финансирование проекта. Об этом сообщил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич на пресс-конференции, посвященной итогам двухлетней работы представительства.

«Таково сейчас положение вещей. Мы не являемся тем органом, который отвечает за такие вещи, но мы в коммуникации со всеми профильными ведомствами», – сказал Кориневич.

По словам представителя Владимира Зеленского, даже в недостроенном варианте капитальная дамба не даст попасть воде на полуостров. Он заявил, что Крым получит воду «только после деоккупации».

Напомним, что в 2014 году сразу после возвращения Крыма в состав России Украина начала водную блокаду полуострова. Киев возвел дамбу и перекрыл тем самым Северо-Крымский канал, который обеспечивал до 85% потребностей полуострова пресной воде.

Как писал сайт kp.ru, в начале июня 2021 жителям полуострова начали подавать воду без ограничений.