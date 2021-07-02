Собчак сообщила, что будет судиться с Роскомнадзором из-за видео с Макаревичем

Телеведущая Ксения Собчак Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Известная российская журналистка и телеведущая сообщила, что собирается судиться с Роскомнадзором из-за ограничения доступа к видео ее интервью с лидером легендарной «Машины времени» Андреем Макаревичем.

«Мы будем судиться с Роскомнадзором», - написала Собчак на своей странице в Instagram.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в последний день июня стало известно, что Роскомнадзор внес запись интервью телеведущей с музыкантом в Единый реестр запрещенной информации из-за пропаганды наркотиков, а доступ к размещенной на YouTube видеозаписи интервью ограничен. В ведомстве пояснили, что такое решение было принято по требованию МВД, а также напомнили об ответственности за пропаганду наркотиков.

Сама же Ксения Собчак с этим не согласна. Телеведущая утверждает, что никакой пропаганды запрещенных веществ в интервью не было. По ее версии, «просто РКН начал открытую войну с популярными YouTube-каналами».