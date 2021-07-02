Советская и российская актриса Любовь Омельченко. Фрир: кадр фильма «Агония страха» (2007)

В четверг, 1 июля, Союз кинематографистов России сообщил о том, умерла Любовь Омельченко, советская и российская актриса, которая была женой и музой сценариста и автора фильма «Бумбараш» Евгения Митько. Причиной смерти актрисы стали последствия заболевания коронавирусом.

«29 июня на 74-м году жизни из-за «чумы XXI века» — коронавируса — перестало биться сердце талантливой актрисы Омельченко Любови Дмитриевны — женщины безгранично доброй, которой хватало и на детей-инвалидов в детском доме, и на помощь всеми забытому умирающему режиссеру Вадиму Гемсу», - говорится в сообщении пресс-службы союза.

Отмечается, что в фильмографии актрисы – свыше 50 фильмов, среди которых «Наше призвание» (1981), «Хозяйка детского дома» (1983), «Возвращение Броненосца» (1984), «Две судьбы» (2002), «Под ливнем пуль» (2006), «Агония страха» (2007) и другие. Ее последней работой стала «незаметная роль» в новом российском сериале «Угрюм-река», которая «оттеняла яркую главную героиню».

«Светлая память чудесной женщине, хорошей актрисе и очень доброму человеку. Наши соболезнования сыну Дмитрию, родным и близким», - добавили в союзе кинематографистов.