США призвали Китай снизить ядерные риски

Глава пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс Фото: REUTERS

Соединенные Штаты очень обеспокоены информацией о том, что Китай наращивает объемы своей ядерной программы, поэтому Вашингтон призывает Пекин принять «практические меры» для снижения рисков. Об этом на брифинге в четверг, 1 июля, заявил руководитель пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс в ответ на просьбу журналистов прокомментировать статью в газете Washington Post о строительстве 119 шахтных пусковых установок для межконтинентальных баллистических ракет в северной части КНР.

«Будет справедливо сказать, что эти данные, а также другие события указывают на то, что ядерный арсенал Китая будет расти быстрее и на более высоком уровне, чем ранее предполагалось. Такое наращивание вызывает обеспокоенность и вопросы о намерениях Китая», - приводит его слова ТАСС.

Прайс добавил, что с точки зрения американского внешнеполитического ведомства, «это подчеркивает важность принятия практических мер по сокращению ядерных рисков», несмотря на то, что это строительство «выглядит как попытка Китая ввести в заблуждение».