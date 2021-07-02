"Прогресс МС-17" пристыковался к МКС

Космический грузовик «Прогресс МС-17» доставил на МКС более 1,5 тонн грузов, запасы топлива и воздуха Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ночь на пятницу, 2 июля, космический грузовой корабль «Прогресс МС-17» в автоматическом режиме пристыковался к модулю «Поиск» Международной космической станции (МКС).

Процесс стыковки с Земли контролировали специалисты Центра управления полетами, а с борта орбитальной станции – российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров. Госкорпорация Роскосмос ведет прямую онлайн-трансляцию на своем сайте.

Грузовой корабль доставил на МКС более 1,5 тонн различных грузов: в частности, 470 килограммов топлива для дозаправки, 420 литров питьевой воды, 40 кг воздуха и кислорода в баллонах, а также 1 509 кг различного оборудования и материалов для проведения космических экспериментов, свежие продукты и одежду. Кроме того, «Прогрессом МС-17» прислали для наших космонавтов тельняшку и березовый сок.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем стартовала с космодрома Байконур 30 июня 2021 года.