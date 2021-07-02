В «Векторе» рассказали о составе новой вакцины «ЭпиВакКорона-Н» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Недавно стало известно, что специалисты новосибирского научного центра «Вектор» Роспотребнадзора разрабатывают новую вакцину против коронавируса под названием «ЭпиВакКорона-Н». Чем этот препарат будет отличаться от применяемой сейчас вакцины «Вектора» «КовиВак» и почувствуют ли это пациенты, новосибирские ученые рассказали, отвечая на основные вопросы о своей разработке.

«Мы не меняли ни действующие, ни вспомогательные вещества вакцины. Ее основу по-прежнему составляют белок-носитель и искусственно синтезированные пептиды – небольшие фрагменты S-белка нового коронавируса. Отличие лишь в том, что два из трех пептидов были объединены в один», - пояснили в «Векторе».

В научном центре подчеркнули, что «это не влияет на их иммуногенные свойства» – то есть, способность вызывать иммунный ответ, а пептиды объединили сделано с целью оптимизации выпуска вакцины. Однако, как отметили создатели нового препарата, «даже такое изменение вакцины по российским законам требует проведения новых клинических исследований».

Как писал сайт kp.ru, на сегодняшний день в России регистрацию прошли четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». 26 июня четвертый препарат – однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» – поступил в гражданский оборот.

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