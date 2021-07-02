Посольство России в США категорически отвергло версию о причастности Москвы к кибератакам

Посольство России в Вашингтоне Фото: REUTERS

Российское посольство в Вашингтоне прокомментировало совместный доклад американских и британских спецслужб, в котором утверждается, что Главное разведывательное управление (ГРУ) России якобы причастно к «многочисленных кибератакам» по всему миру.

«Категорически отвергаем причастность российских госструктур к атакам «на правительственные и частные объекты в США и за их пределами», - говорится в заявлении дипломатической миссии, опубликованном на странице диппредставительства в Facebook.

В сообщении отмечается, что хакерские атаки на объекты критической инфраструктуры России из Соединенных Штатов совершаются регулярно, и американским властям следовало бы навести порядок на собственной территории.

«Надеемся, что американская сторона откажется от практики голословных обвинений и сосредоточится на профессиональной работе с российскими экспертами по укреплению международной информационной безопасности, а в данном контексте – на совместных усилиях по борьбе с киберкриминалом», - подчеркнули в посольстве.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в докладе АНБ, ФБР и DHS, в частности, говорится, что целями кибератак уже стали сотни американских и международных структур, включая американские правительственные и военные ведомства. По версии американских и британских спецслужб, атаки совершались группировкой хакеров, известной как Fancy Bear. Авторы документа утверждают, что Fancy Bear якобы является подразделением ГРУ.