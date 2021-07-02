Иммунолог рассказал, что люди с аллергией реже болеют коронавирусом

Люди с аллергией реже болеют коронавирусом Фото: Анастасия ОСИПОВА

Аллергики болеют коронавирусом реже, чем люди, которые не страдают от аллергии, что подтверждается многочисленными исследованиями ученых – как российских, так и зарубежных. Об этом рассказал директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов.

«От начала пандемии прошло около полутора лет, но с самого начала появились данные о том, что пациенты с аллергией реже болеют коронавирусной инфекцией», - сказал специалист в беседе с РИА Новости.

Кроме того, иммунолог что, по данным зарубежных исследований, и сам коронавирус не является для больных аллергической бронхиальной астмой фактором, усиливающим риск тяжелого течения болезни.

«С чем это связано, пока сказать сложно, высказываются разные гипотезы, но они требуют подтверждения», - добавил Муса Хаитов.

Напомним, заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в интервью «КП» рассказала, можно ли делать прививку против COVID-19 при аллергии, а также что делать при возникновении аллергической реакции после первой прививки.

Ранее врач аллерголог-иммунолог горполиклиники №180 Департамента здравоохранения Москвы, аспирант кафедры клинической аллергологии и иммунологии Сеченовского университета Лиана Понежева рассказала «КП» о том, как переносят коронавирус люди с аллергией на пыльцу.