Минздрав: Перед вакцинацией нет необходимости проверять уровень антител

Перед вакцинацией нет необходимости проверять уровень антител Фото: Мария ЛЕНЦ

В конце июня Минздрав России выпустил Временные методические рекомендации «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19». В частности, в этой новой методичке ведомства говорится, что перед прививкой – как первой, так и повторной – нет необходимости ни проверять, ни как-либо учитывать уровень антител.

Специалисты министерства здравоохранения объясняют, что на сегодняшний день не существует достоверно известного и утвержденного маркера – определенного защитного уровня антител.

Кроме того, как отмечают авторы методички, тест-системы для проверки клеточного иммунитета тоже не дают наглядных данных - до конца не ясно, как интерпретировать результаты таких тестов, а Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует своевременно вакцинироваться независимо от наличия антител и их количества.

В Минздраве также подчеркнули важность соблюдения последовательности и сроков введения всех препаратов как при первичной вакцинации (не привитых, в том числе переболевших), так и при ревакцинации.

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