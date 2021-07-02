Последние новости на утро 3 июля 2021: В ФМБА заявили, что аллергики реже болеют коронавирусом

«КП» – о последних новостях на утро 1 июля 2021 года Фото: Анастасия ОСИПОВА

Последние новости на утро 3 июля 2021 года. Аллергики болеют коронавирусом реже, чем люди, которые не страдают от аллергии, что подтверждается многочисленными исследованиями ученых – как российских, так и зарубежных. Об этом рассказал журналистам директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов.

Тем временем японское издание в своей публикации о Прямой линии президента России Владимира Путина заявило, якобы российский лидер, рассказывая об инциденте с нарушившим границы нашей страны британском эсминцем Defender, послал Японии «чёрную метку». Этот материал вызвал серьезное беспокойство у японцев, решивших, что заявления президента России о том, что произошло 23 июня у берегов Крыма в Черном море, направлены и против Токио.

Тем временем российское посольство в Вашингтоне прокомментировало совместный доклад американских и британских спецслужб, в котором утверждается, что Главное разведывательное управление (ГРУ) России якобы причастно к «многочисленных кибератакам» по всему миру.

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