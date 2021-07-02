Военный эксперт Бадрак обвинил Россию в обвале оружейного экспорта Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский военный эксперт Валентин Бадрак заявил, что оружейный экспорт Украины обвалился якобы из-за «злонамеренных» действий российской стороны. Он сообщил, что Незалежная сильно просела на международном рынке вооружения после 2014 года.

- Потеряли многие рынки, уменьшились объемы экспорта. Армия Украины с началом конфликта на востоке стала остро нуждаться в вооружении. Конкуренты тоже не дремлют. Например, Россия является глобальным конкурентом нашей страны на рынке вооружений и создает больше преграды для Украины. Если начинаются переговоры украинских оружейников с Индией, то РФ начинает забрасывать в военные ведомства Индии различные рекламации, - утверждает Валентин Бадрак в эфире канала UkrLife.

При это украинский военный эксперт заявил, что сейчас Киев восстанавливает свои позиции на рынке, развивая военно-промышленный комплекс, а российская сторона якобы «испытывает технологический спад» в данной области.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на нехватку финансов на содержание войск страны. Комментируя это заявление российский сенатор Алексей Пушков отметил, что Украине было бы намного лучше без армии, ведь только тогда прекратились бы обстрелы Донбасса, а у Киева исчезли бы иллюзии о возвращении Крыма.