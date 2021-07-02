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Здоровье2 июля 2021 9:03

Минпромторг РФ призвал металлургов экономить кислород ради больниц

В ведомстве попросили сократить потребление технического кислорода, чтобы увеличить поставки в медицинские учреждения
Ксения АНУФРИЕВА
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Минпромторг РФ призвал металлургов экономить кислород ради больниц

Минпромторг РФ призвал металлургов экономить кислород ради больниц

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый заместитель министра промышленности России Василий Осьмаков попросил отечественные металлургические компании сократить потребление технического кислорода, чтобы увеличить поставки кислорода в медицинские учреждения. Об этом в пятницу, 2 июля, пишет издание РБК, ссылаясь на информацию источников.

Сообщается, что Минпромторг предлагает временно перераспределить мощности производителей кислорода и снизили отгрузку технического кислорода, чтобы увеличить производство медицинского кислорода для системы здравоохранения на фоне пандемии коронавируса.

- Ведомство попросило производителей технических и медицинских газов и металлургов России предоставить информацию об уровне производства и потребления кислорода, временно сократив его потребление ради больниц, - говорится в сообщении.

Накануне глава российского правительства Михаил Мишустин поручил Минпромторгу до 30 июня принять меры к формированию необходимого запаса кислорода в больницах, где лечат зараженных коронавирусом пациентов.