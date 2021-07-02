Опрос: более половины россиян выступили против нового локдауна Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Более половины опрошенных жителей России выступают против введения нового локдауна из-за пандемии коронавируса, поскольку это негативно скажется на экономике и может снизить доходы населения. Об этом в пятницу, 2 июля, говорится в исследовании банка «Открытие».

- 51 процент респондентов против нового локдауна, поскольку считают, что это окончательно «убьет экономику». Чаще всего так отвечали жители Южного федерального округа, столичного региона и Приволжья, - говорится в сообщении экспертов, которое цитирует РИА Новости.

При это 28 процентов опрошенных россиян считают, что для локдауна в их регионе нет никаких медицинских оснований: так ответили 36 процентов респондентов из Сибири, 35 процентов с Северного Кавказа и 18 процентов жителей Москвы и Подмосковья.

В то же время каждый пятый участник исследования поддержал идею нового локдауна в своем регионе, полагая, что так можно остановить рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего сторонников локдауна оказалось в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в столице.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне московский мэр Сергей Собянин заявлял, что вместо локдауна кардинальным решением проблемы пандемии может стать только быстрая масштабная вакцинация населения от коронавируса.

Об этом также говорил российский президент Владимир Путин: по словам главы государства, ограничения в регионах нужны, чтобы избежать локдауна, а вакцинация является единственным способом остановить пандемию.

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