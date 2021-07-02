Захарова указала на противоречие высказываний Зеленского о народах России и Украины Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова указала на противоречие высказываний президента Украины Владимира Зеленского о том, являются ли русские и украинцы одним народом. Об этом дипломат написала в пятницу, 2 июля, в своем Telegram-канале.

Накануне украинский президент снова заявил, что жители России и Украины «не являются одним народом» и что у каждого из них свой путь.

Мария Захарова напомнила, что в интервью донецкой «Муниципальной газете» от 18 апреля 2014 года Владимир Зеленский заявил: «Мы один народ». В этом же интервью, обосновывая свою мысль об одном народе украинцев с русскими, глава Незалежной отметил: «Мы же не идиоты!».

- Очевидно, что за семь лет многое изменилось, - подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщал сайт kp.ru, российский президент Владимир Путин в ходе прямой линии отметил, что не считает народ Украины недружественным. По мнению лидера РФ, украинцы и русские являются одним народом.