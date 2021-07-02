Путин подписал закон о зачислении в одну школу братьев и сестер независимо от их прописки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 2 июля, президент России Владимир Путин подписал закон о зачислении братьев и сестер в одну школу, даже если место жительства у них различается. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Принятый документ отменяет условие, при котором для получения приоритетного права при зачислении в одну и ту же школу или детский сад родные братья и сестры должны были иметь общее место жительства.

Документ также содержит норму о выплатах стипендий обучающимся в военных общеобразовательных и профессиональных учреждениях. Речь в законе идет об общеобразовательных организациях со специальными наименованиями «нахимовское военно-морское училище», «суворовское военное училище», «президентское кадетское училище», «казачий кадетский корпус», «кадетский (морской кадетский) корпус» и «кадетский (морской кадетский) военный корпус», а также организации со специальным наименованием «военно-музыкальное училище», которые находятся в ведении соответствующих федеральных госорганов.