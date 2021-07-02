Попова: коронавирус - не последняя в истории человечества пандемия

Анна Попова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На сегодняшний день очевидно, что коронавирусная инфекция не является последней в истории человечества пандемией. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Конечно, сегодня очевидно, это не последняя в истории человечества такая пандемия», - сказала глава Роспотребнадзора, выступая на Московском урбанистическом форуме.

Напомним, Попова уже говорила, что нынешняя пандемия коронавируса – не последняя, и человечеству необходимо готовиться к новым вызовам. Она также отметила, что сегодня угрозу на фоне пандемии представляет переизбыток информации о ней, когда население вводят в заблуждение фейками, пытаясь таким образом управлять эпидемическим процессом.

Как писал сайт kp.ru, накануне генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал все мировое сообщество учесть уроки нынешней пандемии коронавирусной инфекции, а также посоветовал странам подготовиться к новым эпидемиям и пандемиям, чтобы в случае их наступления оперативно среагировать.