Депутат Милонов предложил предоставить дополнительные дни отпуска вакцинированным

Милонов предложил предоставлять вакцинированным дополнительные дни к отпуску Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил предоставлять дополнительные дни оплачиваемого отпуска россиянам, которые добровольно прошли вакцинацию от коронавирса или планируют пройти ее. Соответствующее обращение политик направил на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

Как отметил депутат, поскольку страна в настоящее время борется с эпидемией, важно использовать все доступные меры по стабилизации ситуации. А поскольку вакцинация является единственной действенной мерой, которая позволит «скорее преодолеть все негативные последствия пандемии», политик определил как одну из важнейших задач - «повышение темпов вакцинирования среди всех слоев населения».

«В данной связи предлагаю вам оценить идею предоставления дополнительных дней оплачиваемого отпуска для тех граждан, которые добровольно прошли или собираются пройти курс вакцинации. Данная мера позволит ускорить темпы добровольной вакцинации, а также станет дополнительным стимулом для граждан», — цитирует текст обращения RT.

Напомним, в Москве более 60% сотрудников привилось уже в 1,5 тыс. компаниях. Соответствующие данные поступили от работодателей на портал mos.ru, пишут «Известия».

Добавим, ранее стало известно, что в Москве коронавирусом переболели уже 10% местных жителей. Это составляет около 25% от общего числа переболевших по всей стране, передает телеканал «360».