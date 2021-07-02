В России 2 июля 2021 выявлено 23 218 случаев заражения коронавирусом Фото: Александр ГЛУЗ

В России за минувшие сутки выявили 23 218 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией в четверг, 1 июля.

Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа случаи заражения COVID-19 выявили во всех 85 российских регионах. При этом из инфицированных примерно 13,2 процента не имели каких-либо клинических проявлений заболевания. За сутки также зафиксировали 679 летальных исхода, и полностью выздоровели 18 197 человек.

Наибольшее число заболевших снова в Москве, где ежесуточный прирост составил 6 893. Второе место по количеству заразившихся коронавирусом у Московской области с показателем 2 488. Тройку замыкает Санкт-Петербург с 1 617 инфицированных.

Таким образом, по состоянию на пятницу, 2 июля, общее число заболевших коронавирусом за все время пандемии в стране возросло до 5 561 360 человек. Жертвами вируса стали 136 565 заболевших, а выздоровели 5 035 518 пациентов.