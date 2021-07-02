Менеджер лидера группы «Воскресенье» опровергла информацию о его госпитализации

Лидер "Воскресенья" Алексей Романов Фото: RUSSIAN LOOK

Представитель фронтмена рок-группы «Воскресение» Алексея Романова Нонна Абрамова заявила, что информация о госпитализации артиста с пневмонией – ложная. По словам менеджера музыкант действительно был в больнице, но визит был плановым, в настоящее время Романов чувствует себя прекрасно.

«Алексей Романов чувствует себя прекрасно. Он действительно ездил в больницу, но на профилактическое обследование. Сегодня он планирует записывать материал в студии. Можете смело писать, что эта информация опровергается», — цитирует Нонну Абрамову Газета.Ru.

Сам артист также признался в СМИ, что ничем не болеет, а работает на студии и отлично себя чувствует.

«Привет! Жив-здоров, чего и всем делаю, работаю на студии, трубку не беру. За дезинформацию могу предъявить», — заявил Романов Пятому каналу.

Напомним, ранее появилась информация о том, что лидер рок-группы «Воскресение» госпитализирован с двухсторонней пневмонией.