Аналитик: цены на импортную бытовую технику пока не будут расти Фото: Евгения ГУСЕВА

Цены на продукты питания стабильно растут в магазинах. В Минсельхозе прогнозируют, что скоро ситуация стабилизируется, так как на прилавках появятся отечественные картофель, морковь, огурцы и помидоры.

По мнению шеф-аналитика TeleTrade Петра Пушкарева, продукты и товары повседневного спроса еще немного вырастут в цене, а вот на бытовую технику и электронику пока не будут переписывать ценники.

- Рубль сейчас постоянно укрепляется. И похоже, что курс доллара и евро не совершит резких скачков в ближайшее время. К тому же продавцы не успели распродать запасы техники на складах. Поэтому подорожания иностранной бытовой техники пока не приходится. А вот товары отечественного производителя будут расти в цене, - заключил аналитик в беседе с NEWS.ru.

Что касается продуктов питания, то, по мнению эксперта, цены на плодоовощную продукцию в стране снизятся в начале августа, когда будет собран новый урожай.

В Минэкономразвитии следят за динамикой цен в российских магазинах. Директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования ведомства Екатерина Власова приводит цифры: за последнее время цены на сахар и подсолнечное масло выросли на 0,1%.

Мясо пока стабильно в цене, а яйцы и гречка подешевели почти. Первый продукт потерял 1,9% стоимости, а второй - 0,2%, сообщает ФАН.