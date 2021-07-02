Попова сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в десяти регионах РФ

Анна Попова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Десять российских регионов находятся в стадии подъема по заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметив, что больше половины субъектов страны вовремя принимают меры, и ситуация там не ухудшается.

«У нас в подъёме сегодня 10 регионов, а остальные: у нас есть динамика, но она совсем другого рода. У нас значительная часть субъектов, больше половины, которые вовремя предпринимают все меры, и они сегодня перестают расти», - сказала глава Роспотребнадзора, выступая на Московском урбанистическом форуме, добавив, что ряд регионов сегодня имеют «значительно стабильную эпидситуацию».

Попова также заявила, что эти регионы выглядят не так, как Москва, по плотности населения, и в этом их преимущество. По ее словам, в столице показатель инфицирования в три раза превышает цифру по стране.

«Превышение уровня заболеваемости в столицах по сравнению с общим показателем по стране: … Москва - в три раза», - сообщила она в своей презентации.

Как писал сайт kp.ru, заместитель мэра столицы Анастасия Ракова заявила, что распространение нового штамма стало основной причиной резкой вспышки заболеваемости коронавирусной инфекции в Москве. По ее словам, свыше 10 процентов жителей Москвы переболели коронавирусной инфекцией, а от общего числа переболевших COVID-19 в России москвичи составляют около 25 процентов.