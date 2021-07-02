Сенатор указал на сложности в предоставлении дополнительного отпуска вакцинированным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский оценил предложение предоставлять дополнительные дни отпуска вакцинированным от коронавируса россиянам.

Парламентарий признает, что идея хорошая и возможно, станет хорошим способом мотивации, но реализовать это не так просто. Причина в том, что нужен федеральный закон, который бы позволит предоставлять работающим россиянам дополнительные дни к отпуску за прохождение процедуры вакцинации.

- Необходимо внести изменения в Трудовой кодекс. И все это делается с согласия правительства, объединения работодателей и профсоюзов, — объяснил парламентарий в беседе с телеканалом «360».

Он полагает, что работодатели вряд ли поддержат такую инициативу. Ведь им придется оплачивать отдых сотрудников из своего кармана.

-Инициатива понятна, какие цели, понятно. Но это предстоит решить самим работодателям, которым сейчас, скорее всего, приходится сложно, - заключил сенатор.

Рязанский допустил, что такую инициативу могут в добровольном порядке реализовать сами работодатели.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева посоветовала после вакцинации отказаться от физических нагрузок и минимизировать пребывание на солнце. Это поможет минимизировать последствия побочных явления после прививки, сообщает ФАН.