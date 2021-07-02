Портал Госуслуг заработал в стабильном режиме Фото: REUTERS

Портал Госуслуг заработал в стабильном режиме.

Как писал сайт kp.ru, утром в пятницу, 2 июля, портал «Госуслуги» начал ставить посетителей в очередь на вход. Как говорилось в сообщении при попытке входа на портал, услуги одномоментно заказывают свыше 500 тысяч человек, и запускался обратный отсчет. Изначально время ожидания составляло пять минут, но позже оно возросло до 30 минут.

В Минцифры прокомментировали сбой в работе портала, отметив, что на «Госуслугах» проводятся работы по запуску новых сервисов и временно портал может быть недоступен.

Число обращений на портал возросло на фоне введения новых выплат одиноким родителям и беременным, а также начала единовременных выплат родителям детей-школьников. Кроме того, нагрузка на портал возросла из-за старта массовой прививочной кампании от коронавирусной инфекции.