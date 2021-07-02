Глава Приамурья Василий Орлов: Документы на выплаты пострадавшим от паводка должны оформляться в кратчайшие сроки

Более двух тысяч жителей затопленных паводком районов вернулись в свои дома. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Паводковая ситуация в Амурской области стабилизируется: гребень паводка смещается вниз по реке Амур, и все меньше поселков и деревень остаются в зоне затопления. Люди начинают возвращаться в свои дома. В этой ситуации важно как можно оперативнее оказать людям помощь, подчеркнул губернатор области Василий Орлов на заседании региональной комиссии по чрезвычайной ситуации. Документы на предоставление денежных выплат пострадавшим должны оформляться без бюрократических проволочек, также, как и любые другие меры поддержки. Губернатор поручил главам регионов мобилизовать все силы на ликвидацию последствий паводка и особо отметил, что будет оценивать их деятельность в том числе и по этой работе.

- Более двух тысяч граждан уже вернулись в свои дома. Вы же знаете, какие там сейчас условия, понимаете, что им срочно необходимы деньги на строительные материалы для восстановления жилья, приобретение предметов необходимости. Мы должны оформлять документы в самые короткие сроки. Мобилизуйте свои ресурсы. По качеству и скорости этой работы во многом будет дана оценка деятельности руководителей в районах, - подчеркнул Василий Орлов.

По данным Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вода на реке Амур поднимается только в районе Иннокентьевки Архаринского района. Но и там в ближайшие дни ожидается спад. На территории области остаются подтопленными 351 частных жилых домов и 1135 приусадебных участков. В девяти пунктах временного размещения поселили 256 человек, в том числе 104 ребёнка. Еще 435 жителей подтопленных домов поселились у родственников. Вернулись в свои дома 2049 человек.

В муниципалитетах 14 комиссий оценивают причинённый паводком ущерб, еще одна комиссия занимается оценкой и признанием жилья аварийным или непригодным для проживания. Уже проверено 220 пакетов документов, в муниципальные образования направлено более 5 миллионов рублей. Основная часть этой суммы уже перечислена пострадавшим. В некоторых населенных пунктах представители администраций не могут связаться с жильцами подтопленных домов, чтобы получить от них заявление на предоставление поддержки. Губернатор Василий Орлов дал поручение в ручном режиме обзванивать всех жителей, которые сейчас находятся у родственников. Кроме того, в регионе работает горячая линия по номеру 112. На ней будут дежурить специалисты, готовые дать пострадавшим от наводнения любую информацию о мерах поддержки.