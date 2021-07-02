В Кремле призвали МВД разобраться с нападением в Тамбове на активиста, протестовавшего против мусорногополигона

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Кремль попросит Министерство внутренних дел РФ разобраться со случаем избиения и нанесения ножевых ранений под Тамбовом экоактивисту Роману Герасимову, который выступает против строительства мусорного полигона в Сосновском районе Тамбовской области.

«Мы, действительно, видели эти сообщения. Конечно, мы имеем в виду к нашим коллегам в МВД обратиться, чтобы разобраться, что там произошло на самом деле», - заявил представитель Кремля в пятницу, 2 июля, назвав данную ситуацию неприемлемой.

Ранее появилось сообщение о нападении неизвестных на Романа Герасимова, который протестует против строительства мусорного полигона в Сосновском районе. Согласно приведенной информации, утром в минувший четверг, 1 июля, экоактивисту нанесли три ножевых ранения. Сейчас мужчина находится в больнице Тамбова. По данным медиков, угрозы для жизни общественника нет.