В Канаде сбросили статуи королев Виктории и Елизаветы II из-за скандала с останками детей Фото: REUTERS

Представители коренных народов Канады сбросили статуи британских королев Виктории и правящей ныне Елизаветы II, расположенные в Виннипеге в провинции Манитоба.

Как передает телеканал CBC, в четверг, 1 июля, когда в стране отмечался главный национальный праздник - День Канады, группа активистов собралась перед местным заксобранием, где установлены памятники британским королевам.

Сначала аборигены облили памятники краской, а затем обвязали монументы веревками и свалили их с пьедестала. По данным телеканала, правоохранительные органы задержали одного мужчину, выкрикивавшего ругательства в адрес толпы, свалившей статуи.

С конца мая текущего года на территории трех бывших школ-интернатов для детей индейцев в Канаде были найдены 1 148 безымянных могил несовершеннолетних детей. В частности, накануне, 24 июня, стало известно, что на территории бывшей школы для аборигенов в канадском городе Камлупс обнаружены еще сотни безымянных детских могил.

Специальные школы, получившие название резидентских, были созданы в Канаде в конце XIX века для интеграции детей коренного населения в канадское общество. Согласно статистике, через учебные заведения прошли по меньшей мере 150 тысяч детей. При этом от побоев и болезней в этих заведениях умерли по меньшей мере 4 тысячи учеников.